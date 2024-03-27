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Реконструкция КОС «Миндальное» под Судаком завершится в ноябре

Реконструкция КОС «Миндальное» под Судаком завершится в ноябре

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:28 27.03.2024

В поселке Миндальное городского округа Судак продолжается реконструкции канализационных очистных сооружений с доведением мощности до 15 тыс. кубометров в сутки. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Строительство ведется в рамках Госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

На сегодняшний день на объекте ведутся все необходимые работы, в ближайшее время начнётся монтаж оборудования. Также строители заливают подпорные стены, внутриплощадочные сети, затем проведено благоустройство территории, — рассказал Юрий Гоцанюк.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в ноябре этого года.

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Реконструкция КОС «Миндальное» под Судаком завершится в ноябре

Фото: страница ВКонтакте Ю.Гоцанюка.

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