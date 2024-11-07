Реконструкция магистральных водоводов Керчи выполнена на 62%

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономического развитие Республики Крым и г. Севастополя, на территориях муниципального образования городской округ Керчь и Ленинского района Республики Крым ведётся реконструкция магистральных водоводов, общей протяжённостью 18,166 км.

Строительство объекта ведется согласно государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ, заключенного между заказчиком (застройщиком) Государственным казенным учреждением Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» и Обществом с ограниченной ответственностью «Мастер-Юг».

Стоимость объекта составляет 1 162,62 млн. рублей.

Объект представляет собой сложное инженерно-техническое сооружение большой протяженности. По проектно-сметной документации планируется реконструировать шесть участков магистрального водовода. Это больше 4 тысяч километров на участке №1 от ВОС до водораспределительного пункта, 4,115 километров на участке №2 от ВОС до Феодосийского шоссе, а также 2,188 и 1,985 километров на участках №3 от ВОС до Индустриального шоссе и №4 от Феодосийской камеры до РЧВ «Телецентр» соответственно. Кроме того, реконструированы будут участки №5 от НС «Аджимушкайская» до НС «Башня» — 2,859 километров и №6 от НС «Аджимушкайская» – ул. Генерала Петрова – ул. Войкова – ул. Энгельса до НС «Башня» — 2,950 километров, — рассказал министр строительства и архитектуры Республики Крым Э. Щёголев.

Строительно-монтажные работы по объекту продолжаются согласно установленному графику. На участке от Феодосийской камеры до РЧВ «Телецентр» проводятся следующие работы: монтаж трубопровода, установка водопроводных камер, демонтаж старого трубопровода, сварка труб и разработка траншеи для укладки.

На участке от «Аджимушкайская» до н/с «Башня» в г. Керчи также осуществляется монтаж трубопровода и водопроводных камер, устройство переходов, сварка труб и разработка траншеи.

Дополнительно, на участке «Аджимушкайская» — ул. Генерала Петрова — ул. Войкова — ул. Энгельса до н/с «Башня» в г. Керчи ведутся работы по монтажу трубопровода, установке водопроводных камер и демонтажу трубопровода.

Завершение всех работ запланировано на III квартал 2025 года.

Эдуард Щёголев также отметил, что в рамках Госпрограммы, мероприятия которой направлены на повышение качества жизни в регионе, предусмотрена реализация 757 объектов. Сейчас выполнено 485 объектов, в том числе: 3 объекта водообеспечения, 26 объектов водоотведения, 23 объекта водоснабжения, 4 гидротехнических сооружения.

Это позволит значительно улучшить инфраструктуру региона, повысить уровень комфорта для жителей и обеспечить более надежное водоснабжение и водоотведение. Важно отметить, что каждая завершенная стройка — это шаг к улучшению качества жизни людей, и мы продолжаем активно работать над реализацией всех запланированных мероприятий.

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