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Реконструкция многострадальной площади Ленина в Симферополе завершится к 1 апреля
Фото: администрация Симферополя

Реконструкция многострадальной площади Ленина в Симферополе завершится к 1 апреля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:12 21.03.2022

Работы по реконструкции площади Ленина в Симферополе планируют до 1 апреля 2022 года. Об этом заявил Глава Крыма Сергей Аксёнов, со ссылкой на подрядную организацию, передает «Вести Крым».

Пока что подрядчик обещал до 1 апреля завершить. Работы идут каждый день. Боюсь что-либо говорить в данном случае, — заявил Аксёнов, назвав площадь «многострадальной».

По его словам, завершить работы до начала февраля помешала непогода. Ранее Глава Республики отметил, что несмотря на неоднократный перенос срока открытия площади, принято решение не расторгать контракт с подрядчиком.

Расторжение договора оттянуло бы срок введения в эксплуатацию ещё на год, поэтому пришлось договариваться с этим подрядчиком. Надеюсь, очередное свое обещание он выполнит, — сказал Глава Крыма.

Напомним, реконструкция главной площади Симферополя началась в апреле 2021 года. На ней должны заменить тротуарную плитку, установить уличную мебель, оборудовать новое освещение, а также высадить дополнительные зеленые насаждения. Начиная с августа сроки сдачи объекта постоянно переносились.

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