Реконструкция набережной Коктебеля готова на 60%

Завершение одного из этапов строительства запланировано на ноябрь-декабрь текущего года, – цитирует пресс-служба Председателя Правительства.

По словам Юрия Гоцанюка, подрядчик выполнил три четверти работ по возведению противооползневых сооружений, строительство бунов завершено более чем наполовину. Отсыпка пляжа и оградительная стена готовы на 46%, монтаж водопропусков и системы водоотведения – около 40%.

Уже завершено устройство 383 буронабивных свай, работы по отсыпке пляжа галькой выполнены на 70%.

На набережной также находятся объекты капитального строительства, которые подлежат демонтажу. Эта процедура станет возможной только после перерегистрации прав собственности.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым