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Реконструкция набережной Коктебеля готова на 60%
фото: Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Реконструкция набережной Коктебеля готова на 60%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:04 25.06.2025

В Коктебеле продолжаются масштабные работы по реконструкции набережной, которая уже готова на 60%. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Завершение одного из этапов строительства запланировано на ноябрь-декабрь текущего года, – цитирует пресс-служба Председателя Правительства.

По словам Юрия Гоцанюка, подрядчик выполнил три четверти работ по возведению противооползневых сооружений, строительство бунов завершено более чем наполовину. Отсыпка пляжа и оградительная стена готовы на 46%, монтаж водопропусков и системы водоотведения – около 40%.

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Уже завершено устройство 383 буронабивных свай, работы по отсыпке пляжа галькой выполнены на 70%.

На набережной также находятся объекты капитального строительства, которые подлежат демонтажу. Эта процедура станет возможной только после перерегистрации прав собственности.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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