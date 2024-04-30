Реконструкция Уютненской средней школы-гимназии будет завершена до августа 2024 года

Строительная готовность – 99 %.

В Сакском районе в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым завершается реконструкция Уютненской средней школы-гимназии, рассчитанной на 500 учащихся. Как сообщили в министерстве строительства и архитектуры РК, строительная готовность объекта – 99 %.

На сегодняшний день на объекте специалисты устраняют замечания рабочей комиссии: завершают отделочные работы, проводят уборку помещений. Параллельно ведутся пусконаладочные работы, — говорится в сообщении.

На реконструкцию школы в рамках Госпрограммы предусмотрено более 435 млн. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до 1 августа 2024 года.

Фото: минстрой РК.