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Реконструкция Уютненской средней школы-гимназии будет завершена до августа 2024 года

Реконструкция Уютненской средней школы-гимназии будет завершена до августа 2024 года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 15:15 30.04.2024

Строительная готовность – 99 %.

В Сакском районе в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым завершается реконструкция Уютненской средней школы-гимназии, рассчитанной на 500 учащихся. Как сообщили в министерстве строительства и архитектуры РК, строительная готовность объекта – 99 %.

Реконструкция Уютненской средней школы-гимназии будет завершена до августа 2024 года

На сегодняшний день на объекте специалисты устраняют замечания рабочей комиссии: завершают отделочные работы, проводят уборку помещений. Параллельно ведутся пусконаладочные работы, — говорится в сообщении.

Реконструкция Уютненской средней школы-гимназии будет завершена до августа 2024 года

На реконструкцию школы в рамках Госпрограммы предусмотрено более 435 млн. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до 1 августа 2024 года.

Реконструкция Уютненской средней школы-гимназии будет завершена до августа 2024 года

Фото: минстрой РК.

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