Реконструкцию набережной в Коктебеле проконтролирует Федеральный центр

Реконструкция набережной Коктебеля ведется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Работы стартовали в июне 2023 года. Завершить объект планируется в конце 2025 года. В настоящее время к контролю за реализацией проекта приступили инспекторы ФБУ «РосСтройКонтроль».

Протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Проектной документацией предусмотрено не только благоустройство территории, но и прокладка сетей инженерно-технического обеспечения. Планируется устройство новой оградительной стены взамен существующей, состояние которой на некоторых участках признано аварийным. Также будут оборудованы противооползневые сооружения, пляжеудерживающая буна, насосная станция, спасательный пост с медпунктом и общественные туалеты.

Реконструкция набережной общей площадью 8,697 га позволит не только преобразить облик курорта, но и решит одну из главных проблем поселка – очистки сточных вод. Проектом предусмотрено строительство локальных очистных сооружений, а также устройство глубоководного выпуска. Его протяженность от точки подключения к насосной станции до рассеивающего оголовка, который позволит рассеивать очищенные сточные воды в море без вреда для экологии, составит 733 м, – рассказал генеральный директор РосСтройКонтроля Владимир Щербинин.

В настоящее время на набережной ведутся работы по устройству буронабивных свай, монтажу железобетонных ростверков подпорных стен, отсыпке галькой участков будущего пляжа, устройству противооползневого сооружения, начаты работы по устройству водовыпуска речки Янтык. Также на объекте приступили к устройству наружных сетей ливневой канализации.

Коктебель широко известен как край поэтов и художников, и реконструкция набережной должна подчеркнуть культурную составляющую поселка, в том числе благодаря сохранению памятных мест.

Вблизи реконструируемой набережной находятся объекты культурного наследия регионального значения. Среди них дом, в котором жил русский поэт и художник Максимилиан Волошин, усадьба его матери Елены Кириенко-Волошиной, а также памятный знак в честь советских воинов-десантников и семейный склеп Юнге, в котором захоронен основатель Коктебеля – профессор Эдуард Юнге. Проектом предусмотрены меры, обеспечивающие сохранность значимых для города и его жителей достопримечательностей. Они включают четкое соблюдение принятых проектных решений, организацию контроля качества работ и постоянный мониторинг состояния объектов культурного наследия, – подчеркнул Владимир Щербинин.

Реконструкция набережной позволит значительно повысить туристическую привлекательность Коктебеля, обеспечив комфортные и безопасные условия для местных жителей и отдыхающих. В рамках благоустройства территории планируется выполнить из плитки и брусчатки новые тротуары, площадки и проезды, установить малые архитектурные формы и водоотводные лотки.

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