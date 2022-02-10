Реконструкцию очистных сооружений в Орловке обещают завершить до конца 2022 года

В селе Орловка продолжается реконструкция канализационных очистных сооружений. Мощность объекта планируется увеличить с 400 до 3 000 куб. м в сутки. По словам первого заместителя директора департамента капитального строительства Игоря Ахмедова, на объекте смонтировано основное оборудование, ведутся работы по установке пожарных резервуаров и резервуаров-усреднителей, проводится монтаж стеклопластиковых емкостей, а также идет реконструкция административного корпуса.

Мы ставили перед собой несколько задач: увеличить производительность, повысить качество очистки стоков, а также применить современные технологии по глубокой очистке. Очень важно, что на реконструированных очистных сооружениях будут выполняться биологическая очистка и доочистка, разделение осадка, обеззараживание и последующая утилизация, — цитирует чиновника пресс-служба Правительства Севастополя.

Строительная готовность объекта составляет 65%, ввести очистные сооружения в эксплуатацию планируется до конца 2022 года.

Реконструкцию выполняет организация «Экос» — разработчик современного оборудования. В прошлом году подрядчик завершил работы на очистных сооружениях в Дальнем, которые сегодня обеспечивают полную биологическую очистку стоков.

В Орловке у нас уже полностью собраны три технологических станции очистки. На объекте остались работы в основном общестроительного характера: инженерные сети, благоустройство, остаток работ по монолиту, отделочные и пусконаладочные работы. До завершения реконструкции сброс стоков идет через старые очистные сооружения, — говорит представитель подрядчика Никита Булгаков.

Напомним, в Севастополе также ведется строительство канализационных очистных сооружений «Южные» и Мартыновского канализационного коллектора. Кроме того, в 2022 году запланировано проектирование локальных очистных сооружений поверхностного стока №4 с глубоководным выпуском в районе бухты Карантинной, магистральных коллекторов для сбора и отвода ливневых стоков на ЛОС №4 и сетей ливневой канализации в районе Артиллерийской бухты с оборудованными автоматизированными подземными компактными канализационными насосными станциями.

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