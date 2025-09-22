Прямо сейчас:
Новости Республики
Рекорд России в пауэрлифтинге установил сотрудник МЧС России из Севастополя Виктор Стрелков
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 14:42 22.09.2025

Рекорд России в пауэрлифтинге установил севастопольский сотрудник МЧС России Виктор Стрелков. Силовыми видами спорта заместитель начальника МЧС России по Севастополю (по антикризисному управлению) полковник внутренней службы Виктор Стрелков занимается уже много лет. На его счету более полусотни побед и наград.

И вот – новый успех: рекорд России в становой тяге трэп-грифа. Результата в 230 килограммов в данной дисциплине Виктор Стрелков добился, выступив в категории ветеранов на Крымском этапе Чемпионата мира «Золотой Тигр 2025» по силовым видам спорта Национальной ассоциации пауэрлифтинга. Сначала спортсмен из чрезвычайного ведомства установил рекорд, а уже в следующей попытке его же обновил. МЧС России по Севастополю поздравляет Виктора Александровича с блестящим достижением! — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе 

Просмотры: 2 114

С тегами:

