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Рекорд с травмой: атлет Исматиллаев Джамшид в Севастополе сдвинул сдвинул самолёт-амфибию

Рекорд с травмой: атлет Исматиллаев Джамшид в Севастополе сдвинул сдвинул самолёт-амфибию

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:04 17.03.2021

Накануне празднования 7-й годовщины воссоединения Республики Крым и г. Севастополя с Российской Федерацией на легендарном военном аэропорте поселка Кача под Севастополем атлет Исматиллаев Джамшид сдвинул самолёт-амфибию БЕ-12 весом 31,5 тонн на 1 метр 12 см за 40 секунд.

Атлет травмировался, но установил Рекорд России в честь 7-й годовщины воссоединения Республики Крым и г. Севастополя с Российской Федерацией и 100-летия морской авиации Черноморского флота! Встречный ветер с дождём, особенности покрытия военного аэродрома, которое состоит из неровно уложенных плит усложняли попытку Рекорда, — отмечают в пресс-службе АНО «Сильнейшая нация мира».

Рекорд с травмой: атлет Исматиллаев Джамшид в Севастополе сдвинул сдвинул самолёт-амфибию Рекорд с травмой: атлет Исматиллаев Джамшид в Севастополе сдвинул сдвинул самолёт-амфибию Рекорд с травмой: атлет Исматиллаев Джамшид в Севастополе сдвинул сдвинул самолёт-амфибию Рекорд с травмой: атлет Исматиллаев Джамшид в Севастополе сдвинул сдвинул самолёт-амфибию

Уникальный Рекорд состоялся в рамках реализации поручения Президента РФ Владимира Путина по поддержке проекта «Сильнейшая нация мира».

В самой первой попытке Рекорда атлет получил тяжёлую и болезненную травму, но буквально упростил нас, организаторов, дать ему возможность попробовать ещё. И только с четвёртой попытки, превозмогая боль и усталость, атлет достиг желаемого результата и сдвинул самолёт-амфибию на 1 метр 12 см, что действительно является в первую очередь достижением человеческого духа и воли, и потом уже спортивно-патриотической акцией!, — комментирует Михаил Паллер, организатор рекорда, Президент АНО «Сильнейшая нация мира», МСМК, рекордсмен России и мира.

Позже, узи показало частичный надрыв Ахиллова сухожилия и частичный надрыв икроножной мышцы атлета.

Рекорд зафиксировали: Президент АНО «Сильнейшая нация мира», МСМК, рекордсмен России и мира Михаил Паллер; эксперт «Книги Рекордов России» по силовым направлениям МСМК,  рекордсмен мира по становой тяге Шивляков Михаил (г. Омск).

Рекорд России реализован совместными усилиями руководства Черноморского Флота и парка «Патриот».

фото: пресс-служба АНО «Сильнейшая нация мира»

Рекорд с травмой: атлет Исматиллаев Джамшид в Севастополе сдвинул сдвинул самолёт-амфибию

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