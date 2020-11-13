Ремонт автомобильной дороги Орлиное-Родниковое-Колхозное под Севастополем завершены на 85%

В Правительстве Севастополя подчёркивают: полностью все работы на участке Орлиное-Родниковое-Колхозное будут завершены до конца года.

Реализация проекта стала возможна благодаря выделению средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации. На сегодняшний день в рамках ремонта заменено старое дорожное покрытие, ликвидированы просадки, нанесен верхний слой покрытия. Также ведется замена бортового камня и асфальтирование тротуаров. Предусмотрены работы по укреплению обочин, установка сигнальных столбиков и дорожных знаков. По окончанию всех работ подрядчик нанесет дорожную разметку, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Управления дорожного хозяйства Департамента транспорта Анатолия Грищука.

На выделенные средства также будет отремонтирован участок автомобильной дороги Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, протяженностью почти семь километров.

Всего в текущем году будет отремонтировано 94 объекта общей протяженностью более 90 километров.

Для создания комфортной дорожно-транспортной обстановки в городе Департамент транспорта ежегодно наращивает объемы капитального ремонта существующих дорог и планирует строительство транспортных развязок, — подчёркивают специалисты.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя