Ремонт дороги на гору Ай-Петри со стороны Ялты планируется завершить до сентября 2025 года

В рамках выездной работы Сергей Аксёнов сообщил о том, что 18-километровый участок дороги, ведущей на гору Ай-Петри со стороны Ялты, будет завершен до сентября текущего года.

Подрядчиком выступает АО «Центродорстрой». В следующем году планируется сделать участок, который ведет непосредственно от плато до села Соколиного Бахчисарайского района. Исполнителем станет ГУП РК «Крымавтодор». Ожидается, что все работы будут закончены в полном объеме в 2026 году, – проинформировал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов уделил особое внимание вопросу газификации населенных пунктов Бахчисарайского района. По словам руководства муниципалитета, подключить к газу необходимо Верхореченское и Зеленовское сельские поселения, в программу они включены. Также голубое топливо отсутствует в Голубинском сельском поселении.

Глава Крыма дал поручение в течение двух недель выехать на места, чтобы оценить реальную финансовую потребность с учетом того, что газораспределительная подстанция располагается в селе Холмовка.

Охватить абсолютно все населенные пункты газификацией в настоящее время, к сожалению, трудно. Приступим к этой работе поэтапно. Сейчас нужно определить села с наибольшим числом проживающих людей, расположенных недалеко от точек подключения, и тщательно подсчитать стоимость всех процессов, – поставил задачу Глава республики.

Глава Крыма поручил администрации района в двухнедельный срок проработать вопрос, связанный с обеспечением населения чистой питьевой водой.

Также Сергей Аксёнов остановился на вопросе проведения ямочного ремонта, грейдирования грунтовых дорог и их отсыпке щебнем. Глава республики акцентировал, что ГУП РК «Крымавтодор» получил средства на данные цели в полном объеме, это защищенная статья расходов бюджета. Как уточнило руководство администрации муниципалитета, соответствующие работы ведутся по графику. В надлежащее состояние приведено порядка 76 километров дорог из 186 км запланированных. Вместе с тем Сергей Аксёнов потребовал, чтобы дорожная служба в ближайшее время выехала в село Новоульяновка, чтобы принять решения по щебневанию местных дорог. Помимо этого, Глава Крыма напомнил, что содержание обочин и расчистка 10-метровой зоны от автомобильных дорог тоже находятся в ведении специалистов «Крымавтодора».

Отдельно Сергей Аксёнов отметил, что обращений и жалоб на качество электроэнергии от граждан, проживающих в Бахчисарайском районе, практически не поступает. Руководство администрации муниципалитета добавило, что обратная связь с местным филиалом ГУП РК «Крымэнерго» выстроена на высоком уровне, реакция на проблемные вопросы поступает своевременно. Наряду с этим в муниципальном образовании полностью завершена работа по организации освещения улично-дорожной сети.

В Зеленовском сельском поселении Сергей Аксёнов осмотрел здание Плотинновского сельского дома культуры, заострив внимание на его неудовлетворительном состоянии. Глава республики поручил Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым актуализировать имеющиеся сведения об аварийности объекта. При этом администрация Бахчисарайского района должна будет определить участок под потенциальное строительство нового сельского клуба. Предварительно предполагается возведение модульного здания в 2026 году.

В дополнение принято решение выделить 30 млн рублей из внебюджетных источников на обустройство в селе Плотинном большой общественной территории.

В селе Зеленом требуется построить комплексную спортивную площадку, которая включит футбольное поле и тренажеры. Стоимость объекта оценивается в 3 млн рублей. Сергей Аксёнов одобрил проведение работ.

В селе Голубинка Сергей Аксёнов осмотрел здание МБДОУ «Детский сад «Солнышко» и посетил МБОУ «Голубинская средняя общеобразовательная школа имени Бессонова Ивана Григорьевича», где проинспектировал спортивный и актовый залы, пищеблок. По решению Главы Крыма в школе будет приведен в порядок тротуар.

В Голубинском сельском доме культуры отсутствует отопление, однако в настоящее время ведутся работы по внутренней разводке газа за счет внебюджетных источников. Закрыть вопрос с теплом планируется к осени. Сергей Аксёнов пообещал изыскать средства на обеспечение учреждения необходимой аппаратурой и техникой, а также поручил заменить окна и двери. В библиотеке, расположенной здесь же, за внебюджетные средства будет организован ремонт благодаря решению Главы республики.

В МБОУ «Куйбышевская средняя общеобразовательная школа имени Хрусталева Николая Титовича» Сергей Аксёнов пообщался с коллективом и осмотрел центр «Точка роста», библиотеку, спортивный и тренажерный залы, кабинет музыки. По поручению Главы Крыма в школе заменят все двери, переоборудуют пищеблок, предоставят интерактивные доски, сценические костюмы и технику для актового зала.

В Куйбышевском дворце культуры требуется решить проблему периодического затопления подвального помещения. Сергей Аксёнов распорядился найти техническое решение до 1 июня. Также согласован ремонт кровли здания стоимостью 6 млн рублей. Учреждение обеспечат сценическими костюмами, музыкальными инструментами, необходимой аппаратурой и техникой, в том числе мультимедийным экраном в актовый зал для организации показа фильмов.

В Куйбышевской участковой больнице требуется организовать работу аптеки ГУП РК «Крым-Фармация». Среди прочего Сергей Аксёнов пообещал найти средства для модернизации кабинета физиотерапии, замены лифта. В целом заместителю Председателя Совета министров Республики Крым – министру труда и социальной защиты Республики Крым Елене Романовской поручено подробно изучить все потребности учреждения и урегулировать проблемные вопросы с подрядчиком, который ремонтирует одно крыло поликлиники.

В заключение рабочего выезда Сергей Аксёнов отметил потенциал и перспективы дальнейшего социально-экономического развития Бахчисарайского района.

В муниципалитете создана благоприятная атмосфера как для проживания, так и для ведения бизнеса. Все большее количество предпринимателей решает открыть здесь свое дело, поступает много предложений. При этом, конечно, всегда есть что можно улучшить, к чему стремиться. Прошу жителей муниципалитета помочь нам выявить все «серые зоны» и сообщить о них посредством страниц Главы Республики Крым и главы администрации района в социальных сетях. Ни одно обращение не останется без внимания, – сказал Глава республики.

Кроме того, в ходе выезда Сергей Аксёнов поставил задачу перед главами администраций всех муниципальных образований совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым выверить ситуацию по использованию водоемов, переданных в пользование частным лицам с целью рыборазведения, для полива огородов.

В поездке приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина, глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым