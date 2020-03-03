Ремонт дорожного полотна на ул. Крестовского в Балаклаве обещают завершить до конца апреля

В Правительстве Севастополя отмечают: в Балаклаве, ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на ул. Крестовского подрядчик проводит на участке дороги протяженностью более 1,5 км.

Обязуется завершить работы до конца апреля. Изношенность асфальтобетонного покрытия составляла более 70%, что не отвечают нормативному состоянию автомобильных дорог. В рамках ремонта будет переустановлен бортовой камень, заменено асфальтобетонное покрытие на проезжей части, тротуарах, установлены технические средства организации дорожного движения: разметка, дорожные знаки для обеспечения безопасности, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя Сергея Румянцева.

Основные подготовительные работы завершены на ул. Грошева. Вскоре дорожники начнут фрезерование и устройство нового асфальтобетонного покрытия.

В прошлом году, благодаря нацпроекту в Балаклаве, отмечают специалисты, были приведены в порядок протяженные участки ул. Новикова и ул. Крестовского (а/д Севастополь- Инкерман Ответвление № 2), ул. Ракетная, ул. Спартаковская, которые вместе станут залогом бесперебойного движения автомобильного транспорта на период реконструкции Ялтинского кольца в рамках строительства 8 этапа трассы «Таврида», а также ул. Драпушко, ул. Невская. ул. Кирова.

В 2020 в Балаклаве планируется отремонтировать 10 дорог общей протяженностью порядка 10 км., большая часть из которых совпадает с обращениями жителей. Так, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется привести в нормативное состояние участки дорог ул. Новикова, ул. Крестовского, ул. Мира на участке от ул. Новикова до ул. Мира, ул. Грошева, ул. Молодогвардейцев, ул. Волгоградская, пер. Рудничный, ул. Петра Ситникова, ул. Морской Пехоты, ул. Строительная (Подъезд к с. Благодатное).

фото: пресс-служба Правительства Севастополя