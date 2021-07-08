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Ремонт дворов в Симферополе проверит… полиция

Ремонт дворов в Симферополе проверит… полиция

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:58 08.07.2021

Глава Крыма Сергей Аксёнов обратился к правоохранителям с призывом, проверить деятельность подрядчиков, занимающихся ремонтом дворов и общественных территорий в Симферополе. Об этом он заявил на совещании о реализации инфраструктурных проектов в Республике.

Я вчера переговорил с министром внутренних дел по Республике Крым. Ожидаю заключения под стражу отдельных персонажей, которые занимались этим процессом. По-другому не будет. Тут только тюрьма может исправить ситуацию. К сожалению, адекватной реакции нет, — заявил Аксёнов.

Нарекания и Главы Крыма, и властей города, и симферопольцев вызывает «ремонт» внутридомовых территорий на улице Бела Куна.

Я попросил республиканскую прокуратуру и МВД усилить работу по этому направлению. И хочу избрания меры пресечения подрядчикам – всем, кто надурил симферопольцев, – заявил Аксёнов.

Он также ожидает предложений от министра ЖКХ РК Сергея Донца и главы администрации Симферополя Валентина Демидова.

Также прозвучала критика по поводу ремонта дворов в микрорайоне Маршала Жукова, а также общественных пространств – площадей Куйбышева и Ленина.

Площадь Ленина. В окошко каждый день смотрим. Очень медленно работают… У самого теперь контрольный пункт: три раза в день – утром, в обед и вечером – считаем по головам всех, кто работает. Я понимаю, что мне заняться больше нечем, тем не менее, – резюмировал Аксёнов.

Ремонт дворов в Симферополе проверит… полиция

Фото: администрация Симферополя.

 

Ремонт дворов в Симферополе проверит… полиция

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