Ремонт Евпаторийского водовода достиг 99% готовности

Капитальный ремонт аварийного участка магистрального Евпаторийского водовода продолжается на отрезке от села Прибрежного до стелы «Евпатория». Готовность объекта оценивается в 99%.

Работы выполняются за счет средств федерального бюджета в рамках проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Общая протяженность нового трубопровода составляет около семи километров.

К середине июля специалисты подрядной организации АО «Группа компаний «ЕКС» установили байпас протяженностью 4,3 километра, смонтировали и сварили втулки, а также выполнили сборку камер.

Сейчас рабочие устраивают обваловку. Она должна защитить трубу от механических повреждений и воздействия внешней среды, а также обеспечить устойчивость конструкции.

Завершить предусмотренные проектом строительно-монтажные работы планируется в декабре 2027 года.

источник: КрымИНФОРМ

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