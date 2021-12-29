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Ремонт Феодосийской картинной галереи Айвазовского готов на 80%

Ремонт Феодосийской картинной галереи Айвазовского готов на 80%

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 16:29 29.12.2021

Ремонт Феодосийской картинной галереи Айвазовского готов уже на 80%. В целом работы планируют закончить раньше срока — в мае 2022 года. Фасад полностью обновлен: очищен от старой штукатурки, зашпаклеван, заменены карнизы на медные. Также установлена система наружной подсветки. Помимо этого, в историческом здании уже завершены работы по перекрытию кровли. Была проведена масштабная работа по стропильной системе в большом выставочном зале.

Все окна новые, выполнены из дерева лиственницы, которые намного долговечнее прежних. Закончили реставрацию мраморный досок. Мы искали для восстановления некоторых досок специалиста по древнеармянскому языку, поскольку надписи на досках были сделана на древнеармянском языке, — цитирует  Управление информационной политики РК представителя компании-подрядчика Алексея Леденева.

В галерее Айвазовского на данный момент устанавливается 4-х барьерная гидроизоляция здания. Выполняют ее по аналогу защиты конструкций от влаги в санкт-петербургском Эрмитаже.

Это достаточно важная часть ремонтных работ, так как Феодосийская галерея Айвазовского, как и Эрмитаж, стоят вблизи воды и подвержены её влиянию. В галерее до ремонта всегда была влажность и плесень. Теперь здесь будет сухо и ничто не будет угрожать сохранности картин, — отмечает директор МБУК «Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского» Татьяна Гайдук.

Кроме этого, в выставочном зале Галереи установят стеклянный световой зенитный фонарь для освещения картин. Проектом также предусмотрено оснащение музея современной системой электронных сенсорных информационных киосков и системой аудиогида. Стоимость работ по контракту — 589 919 214, 25 руб. Работы на объекте ведутся в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономические развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года».

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Ремонт Феодосийской картинной галереи Айвазовского готов на 80% Ремонт Феодосийской картинной галереи Айвазовского готов на 80% Ремонт Феодосийской картинной галереи Айвазовского готов на 80%

фото: Управление информационной политики РК

Ремонт Феодосийской картинной галереи Айвазовского готов на 80%

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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