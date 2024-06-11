Ремонт Макбук: при каких поломках лучше не затягивать с визитом к мастеру

MacBook, как и любая другая техника, подвержен ряду типичных поломок и проблем. Некоторые из них связаны с аппаратной частью, другие с программным обеспечением. Вот основные проблемы, с которыми могут сталкиваться владельцы MacBook, и при которых чаще всего показан ремонт Макбук у специалистов сервисных центров: