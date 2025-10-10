Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ремонт Митридатских лестниц в Керчи «вылился» Крыму в потерю бюджетных 211 млн рублей
Новости Республики
Ремонт Митридатских лестниц в Керчи "вылился" Крыму в потерю бюджетных 211 млн рублей
фото: © пресс-служба Администрации Керчи

Ремонт Митридатских лестниц в Керчи «вылился» Крыму в потерю бюджетных 211 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:30 10.10.2025

Инженера по надзору за строительством «Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры» приговорили к шести годам за превышение должностных полномочий при контроле работ по реставрации Митридатских лестниц в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю и республиканской прокуратуры.

Суд установил, что в августе 2019 года между организацией, в которой работала обвиняемая, и фирмой-подрядчиком был заключен контракт на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия «Лестницы Большие и Малые» в Керчи в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».

В ходе работ подрядчик использовал изделия из камня (ступени и плиты мощения), которые по своим показателям не соответствовали требованиям проектной документации, в том числе требованиям ГОСТ 9479-2011, отметили в УФСБ.

Зная это, сотрудница незаконно подтвердила качество и объем выполненных работ, лично подписала соответствующие акты о приемке выполненных работ, по которым позднее фирме-подрядчику были перечислены денежные средства в общей сумме 211 млн руб. Таким образом, бюджету Республики Крым причинен крупный материальный ущерб, — сказано в сообщении.

В отношении должностного лица было возбуждено и расследовано уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ.

Керченский городской суд признал подсудимую виновной и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, добавили в прокуратуре Крыма.

Узнайте больше:  Сделки с недвижимостью без участия нотариусов предлагают замораживать

Кроме того, обвиняемая лишена права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением контроля и надзора за проведением строительных, технических, ремонтно-реставрационных, противоаварийных работ сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

О разрушении Митридатской лестницы ранее сообщал глава керченской администрации Олег Каторгин. В 2016 году на разработку, выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ Большой и Малой Митридатских лестниц было выделено более 15 миллионов рублей.

В итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 млрд рублей. Первый подрядчик не выполнил работы в срок, решили его заменить. В декабре 2020 года реставрационные работы были завершены. Их результаты проверяла комиссия, которая не выявила ряд недочетов и приняла объекты. Открыли обновленные исторические лестницы весной 2021 года.

В феврале 2025 года прокуратура Крыма сообщила, что на госконтракте по реставрации Митридатских лестниц инженер крымской дирекции по культуре обманула бюджет на 211 миллионов рублей. Уголовное дело о превышении должностных полномочий направлено в суд.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x