Ремонт Митридатских лестниц в Керчи «вылился» Крыму в потерю бюджетных 211 млн рублей

Суд установил, что в августе 2019 года между организацией, в которой работала обвиняемая, и фирмой-подрядчиком был заключен контракт на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия «Лестницы Большие и Малые» в Керчи в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».
В ходе работ подрядчик использовал изделия из камня (ступени и плиты мощения), которые по своим показателям не соответствовали требованиям проектной документации, в том числе требованиям ГОСТ 9479-2011, отметили в УФСБ.
Зная это, сотрудница незаконно подтвердила качество и объем выполненных работ, лично подписала соответствующие акты о приемке выполненных работ, по которым позднее фирме-подрядчику были перечислены денежные средства в общей сумме 211 млн руб. Таким образом, бюджету Республики Крым причинен крупный материальный ущерб, — сказано в сообщении.
В отношении должностного лица было возбуждено и расследовано уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ.
Керченский городской суд признал подсудимую виновной и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, добавили в прокуратуре Крыма.
Кроме того, обвиняемая лишена права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением контроля и надзора за проведением строительных, технических, ремонтно-реставрационных, противоаварийных работ сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.
О разрушении Митридатской лестницы ранее сообщал глава керченской администрации Олег Каторгин. В 2016 году на разработку, выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ Большой и Малой Митридатских лестниц было выделено более 15 миллионов рублей.
В итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 млрд рублей. Первый подрядчик не выполнил работы в срок, решили его заменить. В декабре 2020 года реставрационные работы были завершены. Их результаты проверяла комиссия, которая не выявила ряд недочетов и приняла объекты. Открыли обновленные исторические лестницы весной 2021 года.
В феврале 2025 года прокуратура Крыма сообщила, что на госконтракте по реставрации Митридатских лестниц инженер крымской дирекции по культуре обманула бюджет на 211 миллионов рублей. Уголовное дело о превышении должностных полномочий направлено в суд.
источник: РИА Новости Крым
инфраструктура Крыма