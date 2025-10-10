Ремонт Митридатских лестниц в Керчи «вылился» Крыму в потерю бюджетных 211 млн рублей

Суд установил, что в августе 2019 года между организацией, в которой работала обвиняемая, и фирмой-подрядчиком был заключен контракт на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия «Лестницы Большие и Малые» в Керчи в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».

В ходе работ подрядчик использовал изделия из камня (ступени и плиты мощения), которые по своим показателям не соответствовали требованиям проектной документации, в том числе требованиям ГОСТ 9479-2011, отметили в УФСБ.

Зная это, сотрудница незаконно подтвердила качество и объем выполненных работ, лично подписала соответствующие акты о приемке выполненных работ, по которым позднее фирме-подрядчику были перечислены денежные средства в общей сумме 211 млн руб. Таким образом, бюджету Республики Крым причинен крупный материальный ущерб, — сказано в сообщении.

В отношении должностного лица было возбуждено и расследовано уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ.

Керченский городской суд признал подсудимую виновной и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, добавили в прокуратуре Крыма.