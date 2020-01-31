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Внимание! В Севастополе ограничение движения… из-за подрыва бомб

Ремонт на дороге Верхнесадовое – Фронтовое – Красный Мак. Ограничение движения!

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:27 31.01.2020

В Правительстве Севастополя сообщили: с целью обеспечения безопасности дорожного движения временное прекращение движения всех видов транспортных средств вводится с 29 февраля до 6 марта на участке км 2+155 – км 2+503 автомобильной дороги Н-030 Верхнесадовое – Фронтовое – Красный Мак.

Автобусные маршруты № 45 «пл. Захарова – с. Фронтовое» и № 26с «пл. Захарова – с. Красный Мак» будут осуществлять перевозку до с. Пироговка (участок перекрытия автомобильной дороги) с последующим разворотом для движения в обратном направлении. Перевозка пассажиров в населенных пунктах Фронтовое, Холмовка, Красный Мак будет осуществляться дополнительным автобусом для подвоза жителей к участку перекрытия автомобильной дороги. С целью обеспечения безопасности пассажиров, следующих в сторону пл. Захарова и обратно, на участке перекрытия автомобильной дороги будет организован пешеходный переход с последующей посадкой в автобусы маршрутов №№ 45, 26с. Стоимость проезда и график движения автобусов останутся без изменений. Просим планировать заранее свой маршрут! — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

Ремонт на дороге Верхнесадовое – Фронтовое – Красный Мак. Ограничение движения!

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