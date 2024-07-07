Ремонт на магистральном газопроводе в районе Алушты займет 7-10 суток

, займут 7-10 суток. Об этом сообщил заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

Ремонтные работы на магистральном газопроводе в районе села Виноградное городского округа Алушта в Крыму, где из-за пожара на сетях приостановлено газоснабжение 14 населенных пунктов, отмечает

В связи с техническими и ремонтными работами на магистральном газопроводе в районе с. Виноградное ГО Алушта временно отключены от газоснабжения 14 населенных пунктов. <…> Предварительно, период восстановительных работ составит порядка 7-10 суток, — написал Воронкин в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты ГУП РК «Черноморнефтегаз» приступили к выполнению ремонтных работ.

Сформированы ремонтные бригады, организовывается доставка необходимых строительных материалов, — добавил Воронкин.

Под Алуштой в субботу произошло факельное возгорание на газораспределителе, оно ликвидировано, пострадавших в результате ЧП нет. Огонь перекинулся на лес, населенным пунктам он не угрожает. Как сообщала ТАСС глава местной администрации Галина Огнева, газоснабжение пришлось приостановить из-за пожара на сетях для примерно 1,7 тыс. абонентов в пригороде крымского города-курорта Алушта. Под отключение попали 14 населенных пунктов, входящих в городской округ, но не сама Алушта.

источник: ТАСС