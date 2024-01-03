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Ремонт ноутбука «по знакомству»: жительница Севастополя осталась и без техники, и без денег
Иллюстрация: pikist.com

Ремонт ноутбука «по знакомству»: жительница Севастополя осталась и без техники, и без денег

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 15:43 03.01.2024

Полиция Севастополя задержала мужчину, подозреваемого в мошенническом хищении ноутбука и денег у своей знакомой. Причинённый в результате его противоправных действий материальный ущерб составил более 25 тысяч рублей.

Установлено, что 25-летняя жительница Севастополя в беседе со своим 30-летним приятелем рассказала, что её ноутбук внезапно перестал работать и ей требуются ремонтные услуги. Мужчина сообщил, что у него есть знакомые специалисты в этой сфере и вызвался помочь. По его совету девушка отдала свой компьютер в ремонт и заплатила почти 11 тысяч рублей для покупки комплектующих частей. Однако спустя несколько дней у её приятеля возник преступный умысел: он пришёл в сервисный центр и заявил, что его знакомая не хочет ремонтировать гаджет и потребовал вернуть его вместе с деньгами. Получив требуемое, мужчина скрылся. Вырученные преступным путём деньги он потратил на развлечения, — рассказали подробности в УМВД по г. Севастополю.

О том, что она стала жертвой обмана, девушка узнала, когда пришла забирать свой ноутбук из ремонта. Потерпевшая обратилась с заявлением о хищении её имущества в полицию.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого и изъяли похищенную технику. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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