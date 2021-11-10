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Ремонт парома «Адмирал Истомин», курсирующего через Севастопольскую бухту, завершат до конца года

Ремонт парома «Адмирал Истомин», курсирующего через Севастопольскую бухту, завершат до конца года

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:18 10.11.2021

На данный момент завершен доковый ремонт подводной части парома «Адмирал Истомин». До конца 2021 года планируется закончить комплексный ремонт судна и запустить его на линию.

Ремонт парома проводился на базе 13-го судоремонтного завода Черноморского флота. В ходе работ выполнен замер остаточных толщин металлического корпуса, проведены докование судна, очистка и окраска подводной части корпуса, замена протекторной защиты, а также ремонт донно-забортной арматуры и винторулевых комплексов с заменой резинотехнических изделий. После успешного завершения доковых работ паром пущен на воду, началась следующая стадия ремонта. Запустить судно на линию планируется в конце 2021 года, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Ремонт парома «Адмирал Истомин», курсирующего через Севастопольскую бухту, завершат до конца года

Напомним, всего в Севастополе два парома. Пока «Адмирал Истомин» находится на ремонте, движение через Севастопольскую бухту осуществляет «Адмирал Лазарев». После запуска на линию «Адмирала Истомина» второй паром также планируют отремонтировать, чтобы к курортному сезону курсировали два обновленных судна.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Ремонт парома «Адмирал Истомин», курсирующего через Севастопольскую бухту, завершат до конца года

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