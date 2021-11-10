Ремонт парома «Адмирал Истомин», курсирующего через Севастопольскую бухту, завершат до конца года

На данный момент завершен доковый ремонт подводной части парома «Адмирал Истомин». До конца 2021 года планируется закончить комплексный ремонт судна и запустить его на линию.

Ремонт парома проводился на базе 13-го судоремонтного завода Черноморского флота. В ходе работ выполнен замер остаточных толщин металлического корпуса, проведены докование судна, очистка и окраска подводной части корпуса, замена протекторной защиты, а также ремонт донно-забортной арматуры и винторулевых комплексов с заменой резинотехнических изделий. После успешного завершения доковых работ паром пущен на воду, началась следующая стадия ремонта. Запустить судно на линию планируется в конце 2021 года, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, всего в Севастополе два парома. Пока «Адмирал Истомин» находится на ремонте, движение через Севастопольскую бухту осуществляет «Адмирал Лазарев». После запуска на линию «Адмирала Истомина» второй паром также планируют отремонтировать, чтобы к курортному сезону курсировали два обновленных судна.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя