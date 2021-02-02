Ремонт поликлиники на улице Ерошенко – под личным контролем спикера Заксобрания Севастополя

Но работы здесь пока остановлены.

В поликлинике № 2 городской больницы им. Н.И. Пирогова на улице Ерошенко в начале 2020 года начался капитальный ремонт. Севастопольцы неоднократно обращались к спикеру Заксобрания, депутату, избранному по мажоритарному округу № 4, Владимиру Немцеву, жалуясь на затянувшийся ремонт и связанными с ним неудобствами. По словам жителей, некоторых докторов перевели в другие медицинские учреждения. Чтобы попасть к специалисту гражданам приходилось ездить в другие поликлиники города.

Для пожилых людей и родителей с маленькими детьми такие изменения создают дополнительные сложности. Вопрос скорейшего завершения ремонта необходимо было решать оперативно, — сказал Владимир Немцев. — Избежать срыва дедлайна не удалось, поэтому в октябре 2020 года был расторгнут договор с недобросовестным подрядчиком. Дальнейшей реализацией мероприятий по капитальному ремонту будет заниматься Департамент капитального строительства города Севастополя.

Сейчас строительные, ремонтные работы застопорились. Как сообщили в правительстве Севастополя, в первом квартале определится новый исполнитель и работы возобновятся. Власти заверяют: поликлиника будет полностью обновлена. По плану рабочие переделают фасад, крышу, окна и двери, проведут перепланировку помещений, заменят вентиляцию, электросети, системы водоснабжения и канализации.

Спикер Заксобрания Севастополя Владимир Немцев подчеркнул, что данный вопрос остается под его личным контролем.