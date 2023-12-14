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Ремонт-ремонтом, а спортзалом в судакском селе Солнечная долина уже занялся Следком
Скриншот: Telegram

Ремонт-ремонтом, а спортзалом в судакском селе Солнечная долина уже занялся Следком

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:10 14.12.2023

В Крыму организована проверка по вопросу, озвученному в ходе Прямой линии граждан с Президентом РФ. «Спусковым крючком» стал вопрос от детей – воспитанников спортшколы, которые пожаловались на состояние спортзала в судакском селе Солнечная долина, где не было ремонта 40 лет. Власти уже пообещали ремонт, но и Следственный комитет молчать не стал.

Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил незамедлительно организовать процессуальную проверку по сведениям, озвученным группой юных спортсменов из поселка Солнечная Долина городского округа Судак в ходе Прямой линии граждан с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Так, в ходе видеообращения ребята, которые занимают призовые места на региональных и всероссийских соревнованиях, рассказали главе государства о том, что тренируются в ненадлежащих условиях: в спортзале клуба ремонт не проводился более 40 лет — в помещении прогнили полы, стены покрыты плесенью, в здании отсутствует отопление и протекает крыша, — сообщили в Следкоме.

Подчеркивается, что следователям в рамках проверки, которая организована на предмет халатности уполномоченных должностных лиц (ч.1 ст.293 УК РФ), поручено незамедлительно связаться с инициативной группой, выехать на место с целью проведения осмотра помещения, проверки всех озвученных доводов.

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С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

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Следственный комитет Крыма и Севастополя
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