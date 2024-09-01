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Ремонт ялтинского культцентра выполнен более чем на 50%

Ремонт ялтинского культцентра выполнен более чем на 50%

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 11:26 01.09.2024

Еженедельный мониторинг работ осуществляет заместитель главы администрации Ялты – руководитель Департамента строительства и благоустройства Ирина Беломестнова

Ремонт охватил 6250 квадратных метров – это три здания разной этажности. Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, на 100% завершен демонтаж конструкций, в самом разгаре работы по перепланировке, облицовывается травертином фасад – для этого вида работ пришлось проходить повторную экспертизу по архитектурным решениям, но удалось соблюсти единую колористику с близлежащим зданием.

Общая сумма контракта составила 278 млн. руб. (из федерального, республиканского и муниципального бюджетов), работы ведутся в графике, поэтому ждем открытия уже в начале 2025 года, — цитирует пресс-служба  Янину Павленко. 

Ремонт ялтинского культцентра выполнен более чем на 50% Ремонт ялтинского культцентра выполнен более чем на 50% Ремонт ялтинского культцентра выполнен более чем на 50%

По информации Ирины Беломестновой, параллельно по инвестсоглашению продолжаются работы на площади перед зданием и территории, прилегающей к Дому книги.

Там укладывается плитка, из природного камня уже выполнены скамейки, начинаются работы по монтажу фонтана – его решено восстановить. Техусловия на подключение воды получены. Так что ждём ещё одну обновлённую комфортную территорию, — говорит руководитель Департамента строительства и благоустройства.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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