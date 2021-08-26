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Ремонтно-реставрационные работы в караимской Кенассе в Симферополе планируют завершить в 2022 году

Ремонтно-реставрационные работы в караимской Кенассе в Симферополе планируют завершить в 2022 году

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 20:00 26.08.2021

На данный момент Министерство культуры РК осуществляет корректировку и детализацию проектных решений реставрации караимской Кенассы в части росписи, лепнины, алтаря, элементов деревянного декора.

По словам главы ведомства Арины Новосельской, работы планируется завершить в 2022 году, ввиду необходимости выполнения дополнительных работ и соответствующей корректировки научно-проектной документации с учетом пожеланий караимской общины. На сегодняшний день строительная готовность составляет 45%. Производственные мероприятия предусмотрены федеральной целевой программой, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

Ремонтно-реставрационные работы в караимской Кенассе в Симферополе планируют завершить в 2022 году

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