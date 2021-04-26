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Ремонтно-реставрационные работы в музее им. Крошицкого в Севастополе намерены возобновить
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Ремонтно-реставрационные работы в музее им. Крошицкого в Севастополе намерены возобновить

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:54 26.04.2021

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил директору Департамента капитального строительства Иллариону Гапицонову в ближайшее время возобновить ремонтно-реставрационные работы в музее им. Крошицкого. После заключения мирового соглашения бывший подрядчик передал Управлению охраны объектов культурного наследия отчеты по ранее выполненным работам и полностью отказался от авторских прав на научно-проектную документацию по сохранению объекта.

В ближайшее время будет получено разрешение от Севнаследия на продолжение работ. Деньги восстановлены, планируем заключить второй государственный контракт на производство работ. В этом году мы закончим фасад и окна, выполним капитальный ремонт кровли и часть внутренних отделочных работ. В полном объеме ремонт планируем завершить в 2022 году, – цитирует Иллариона Гапицонова пресс-служба Правительства Севастополя.

Между тем, Михаила Развожаева не устроили озвученные директором Департамента сроки.

Мне музей нужен, а не фасад и кровля. Авторские права переданы, ресурсы есть, в ближайшее время начинайте работать! – заявил чиновник.

Напомним, реставрация музея им. Крошицкого началась летом 2018 года. Подрядчиком выступало ООО «ГУАР». Но из-за отставания от намеченных сроков 13 февраля 2020 года контракт был расторгнут. Мировое соглашение было рассмотрено в суде в первой половине апреля 2021 года.

Ремонтно-реставрационные работы в музее им. Крошицкого в Севастополе намерены возобновить

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