Новости Республики
Ремонтные работы на автовокзале Ялты планируют завершить к маю будущего года
фото: пресс-служба администрации Ялты

Ремонтные работы на автовокзале Ялты планируют завершить к маю будущего года

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 11:38 15.08.2025

Выездное совещание на автовокзале провели помощник Главы Республики Крым Станислав Грецкий и глава администрации Ялты Янина Павленко. В совещание также приняли участие представители Минтранса, «Крымавтотранса» и подрядной организации.

Напомню, что проект реконструкции приходится корректировать, поскольку при возведении здания почти шестьдесят лет назад действовали другие строительные нормы, плюс за эти годы автовокзал ни разу не ремонтировался. Там не менее, процесс идет – в верхней части полностью демонтированы платформы с сопутствующей инфраструктурой. В самом здании практически завершено укрепление несущих конструкций, на третьем этаже заливается бетонная стяжка, — сообщила по итогам выездного совещания глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она также добавила, что вместе с коллегами и подрядчиком обсуждались вопросы возможной перепланировки, места будущего расположения касс, залов ожидания, санузлов, коммерческих объектов, техпомещений, а снаружи – платформ для междугорных, межсубъектовых и пригородных маршрутов. Особое внимание было уделено мерам антитеррора и доступности для маломобильных граждан с предполагаемым размещением эскалаторов и подъёмников.

Есть идея сформировать единое пространство с существующим рядом муниципальным сквером, как это было в советские годы, – с восстановлением расположенного там подземного туалета. Что касается примыкающего к автовокзалу коммерческому строению, которое появилось в украинские времена со стороны Московской, готовим документы в суд на его снос, — подытожила глава администрации Ялты и уточнила, что завершить работы планируется к маю будущего года, пока же она призвала «Крымавтотранс» обеспечить дополнительный комфорт для гостей и, в частности, установить теневые навесы. 

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 9

