Ремонтные работы в сквере у Дворца культуры профсоюзов в Симферополе нужно ускорить

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк обратил внимание главы администрации Симферополя Елены Проценко на реконструкцию сквера возле Дворца культуры профсоюзов.

Работа на этом объекте должна вестись круглосуточно, и количество рабочих необходимо увеличить. У вас есть возможность увеличить объёмы и темпы производства работ. До 21:00 – это хорошо, но я считаю, что работать там можно круглосуточно. Это как раз та территория, где освещение для проведения работ не будет мешать жителям. Объём большой, — сказал крымский премьер.

А вот освоение денег, по его информации, небольшое, да и готовность объекта не более 60%.

Если мы говорим, что нужно деньги получить от правительства Москвы за выполненные работы, то осталось всего лишь два-три дня. Ежесуточно на этой территории должно работать не менее 80 человек, — подчеркнул Гоцанюк.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.