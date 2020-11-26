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Ремонтные работы в сквере у Дворца культуры профсоюзов в Симферополе нужно ускорить

Ремонтные работы в сквере у Дворца культуры профсоюзов в Симферополе нужно ускорить

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 19:47 26.11.2020

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк обратил внимание главы администрации Симферополя Елены Проценко на реконструкцию сквера возле Дворца культуры профсоюзов.

Работа на этом объекте должна вестись круглосуточно, и количество рабочих необходимо увеличить. У вас есть возможность увеличить объёмы и темпы производства работ. До 21:00 – это хорошо, но я считаю, что работать там можно круглосуточно. Это как раз та территория, где освещение для проведения работ не будет мешать жителям. Объём большой, — сказал крымский премьер.

А вот освоение денег, по его информации, небольшое, да и готовность объекта не более 60%.

Если мы говорим, что нужно деньги получить от правительства Москвы за выполненные работы, то осталось всего лишь два-три дня. Ежесуточно на этой территории должно работать не менее 80 человек, — подчеркнул Гоцанюк.

Ремонтные работы в сквере у Дворца культуры профсоюзов в Симферополе нужно ускорить

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Ремонтные работы в сквере у Дворца культуры профсоюзов в Симферополе нужно ускорить

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