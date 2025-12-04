Реновация Ливадийского парка может продлиться пять лет

Двухсотлетний парк

Ливадийскому парку – почти 200 лет. Он является парком-памятником садово-паркового искусства и относится к особо охраняемым природным территориям регионального значения Республики Крым. По официальным данным, он был заложен в 1834 году графом Львом Потоцким.

На самом деле история парка восходит гораздо глубже и, может быть смело датирована концом XVIII века, поскольку эта земля принадлежала греку, основателю Ливадии, родом из греческого города Ливадии Ламбросу Кацонису. Он приехал в Россию, поступил на русскую службу, стал героем Турецкой войны, за что его наделили землями, — рассказывает историк, заместитель директора Ливадийского дворца-музея Владислав Кожин.

Герой Турецкой войны перепродает участок главе Балаклавского батальона Феодосию Ревелиотти, а тот в свою очередь – князю Льву Потоцкому.

Мы понимаем, что то, что называлось парком, скорее было облагороженным лесом. Лев Потоцкий начинает строить усадебный дом и занимается парком. Он увлекался стариной, привозил реликвии из Средиземноморья, — продолжает рассказ историк.

В 1861 году имение Потоцкого выкупает Удельное ведомство его Императорского величества. Ливадийская усадьба должна стать летней резиденцией Романовых, император подарил ее своей супруге. До 1863-го идет спешная перестройка дома Потоцкого в так называемый старый Ливадийский дворец, впоследствии сгоревший:

Одновременно облагораживается и перекладывается парк, он наследует английскую традицию: имеет регулярную более парадную часть вокруг дворца и нижнюю – более хаотичную, спускающуюся до самого моря.

На берегу моря, там, где сейчас находятся Ливадийский пляж, обустраивают царские купальни.

В парке появляются малые архитектурные формы. Например, знаменитая Турецкая беседка, установленная в честь победы над Турцией в 1877-1878 годах. Изображение этой беседки даже украшало ширмы в комнате императрицы Марии Александровны в Санкт-Петербурге. Николай II строит новый Ливадийский дворец. Это уже 1911 год, но при этом парк продолжает существовать, соразмерно изменяясь под нужды времени, — продолжает исторический экскурс Владислав Кожин.

Растения в Ливадийском парке высаживают так, чтобы создавать эффект круглогодично цветущего сада, высаживают экзотические магнолии разных видов, съедобные каштаны, тюльпановые деревья, голубые кедры, глицинии…