Реплика туриста: в музеях Крыма – «отдельные пережитки из прошлого»

Правда, иногда же интересно, что думают туристы о нас, крымчанах? Как оценивают сервис и организацию, отдыха, туристических услуг? Какими видят наш быт, условия жизни в Крыму, цены, в конце концов… На многие вопросы давно укоренились стереотипные ответы: дескать, в Крыму сервиса «никакого», ни Сбербанка, ни нормальной мобильной связи, цены высокие, таксисты хамовитые, и вообще крымчанина «сезон кормит», соответственно и к туристам отношение здесь… как к источнику заработка, не более и не менее. Можно и нужно спорить. Важно доказывать делом, что эти стереотипы – «единичные случаи»… Но вот свежая претензия. На что бы вы думали? На музеи Крыма и экскурсионное обслуживание. Прав, или не прав турист, решайте сами.

Итак, туриста возмутили «некоторые пережитки прошлого» в крымских музеях. Об этом он поведал в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен» . Он написал, что последний раз был в Крыму почти 40 лет назад, поэтому для него было удивительно узнать, что на полуострове до сих пор можно встретить «советские пережитки». Так, он возмутился тем фактом, что для посещения практически любого музея необходимо быть в составе экскурсионной группы.

Приходишь к открытию в 10:00, но самостоятельный осмотр невозможен, надо ждать до 10:30, чтобы пойти организованной группой и минут 40 слушать выдержки из Википедии или МХАТовский монолог в исполнении экскурсовода, — пожаловался турист.

Автор блога признался, что такие правила сбивали его планы на день. По мнению россиянина, формат экскурсий подходит тем, кто любит погружаться в детали, остальные туристы должны иметь возможность смотреть экспозиции в свободном режиме.

Я был во многих странах, совершил кругосветку, но такую лекционную нагрузку встретил впервые. Конечно, за рубежом кое-где есть обязательное наличие экскурсовода, и связано это было, скорее, с режимностью: например, в Рейхстаге или в садах Ватикана. А в Крыму такое обнаруживаешь чуть ли не на каждом шагу, — отметил автор блога.

Выход, по его мнению, — идти в ногу со временем и учитывать спрос, потребности туристов.

Можно завести аудиогиды, даже за дополнительную плату или, в конце концов, понаделать подробных надписей (которые, кстати, и так часто есть), — предложил путешественник.

Есть и положительный пример.

Словно глоток воздуха был Музей подлодок в Балаклаве, недавно открытый после обновления. Я начитался в Интернете ужасов, что здесь с самого утра собираются толпы желающих, так что на расписанные экскурсии все билеты быстро кончаются. Но к моему облегчению экскурсоводов здесь заменили аудиогидами, и такой подход сразу убрал ненужный ажиотаж. Желаю, и остальным туристическим объектам Крыма подтянуться до такого же уровня, — резюмировал автор.

А вы, что думаете?