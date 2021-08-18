Реплика туриста: в музеях Крыма – «отдельные пережитки из прошлого»

Правда, иногда же интересно, что думают туристы о нас, крымчанах? Как оценивают сервис и организацию, отдыха, туристических услуг? Какими видят наш быт, условия жизни в Крыму, цены, в конце концов… На многие вопросы давно укоренились стереотипные ответы: дескать, в Крыму сервиса «никакого», ни Сбербанка, ни нормальной мобильной связи, цены высокие, таксисты хамовитые, и вообще крымчанина «сезон кормит», соответственно и к туристам отношение здесь… как к источнику заработка, не более и не менее. Можно и нужно спорить. Важно доказывать делом, что эти стереотипы – «единичные случаи»… Но вот свежая претензия. На что бы вы думали? На музеи Крыма и экскурсионное обслуживание. Прав, или не прав турист, решайте сами.
Итак, туриста возмутили «некоторые пережитки прошлого» в крымских музеях. Об этом он поведал в своем блоге на платформе
Приходишь к открытию в 10:00, но самостоятельный осмотр невозможен, надо ждать до 10:30, чтобы пойти организованной группой и минут 40 слушать выдержки из Википедии или МХАТовский монолог в исполнении экскурсовода, — пожаловался турист.
Автор блога признался, что такие правила сбивали его планы на день. По мнению россиянина, формат экскурсий подходит тем, кто любит погружаться в детали, остальные туристы должны иметь возможность смотреть экспозиции в свободном режиме.
Я был во многих странах, совершил кругосветку, но такую лекционную нагрузку встретил впервые. Конечно, за рубежом кое-где есть обязательное наличие экскурсовода, и связано это было, скорее, с режимностью: например, в Рейхстаге или в садах Ватикана. А в Крыму такое обнаруживаешь чуть ли не на каждом шагу, — отметил автор блога.
Выход, по его мнению, — идти в ногу со временем и учитывать спрос, потребности туристов.
Можно завести аудиогиды, даже за дополнительную плату или, в конце концов, понаделать подробных надписей (которые, кстати, и так часто есть), — предложил путешественник.
Есть и положительный пример.
Словно глоток воздуха был Музей подлодок в Балаклаве, недавно открытый после обновления. Я начитался в Интернете ужасов, что здесь с самого утра собираются толпы желающих, так что на расписанные экскурсии все билеты быстро кончаются. Но к моему облегчению экскурсоводов здесь заменили аудиогидами, и такой подход сразу убрал ненужный ажиотаж. Желаю, и остальным туристическим объектам Крыма подтянуться до такого же уровня, — резюмировал автор.
А вы, что думаете?
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