Решения проблемы с топливом в Крыму прорабатываются — Кремль говорит

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:53 01.06.2026

Проблемы с нехваткой топлива на Крымском полуострове стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Текущие проблемы – они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблем, – цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.

В Севастополе на большинстве заправок ТЭС продают топливо без талонов, при этом ограничения в 20 литров и на продажу в канистры продолжает действовать.

источник: РИА Новости Крым 

