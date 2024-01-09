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Решения суда в Севастополе: есть медицинские противопоказания — водительских прав быть не должно
Фото: прокуратура

Решения суда в Севастополе: есть медицинские противопоказания — водительских прав быть не должно

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:01 09.01.2024

Прокуратура Ленинского района г. Севастополя проверила соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

В ходе проверки проведена сверка лиц, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, со списками граждан, владеющих водительскими удостоверениями на территории района. Установлено, что 48-летняя женщина и 44-летний мужчина, имеющие водительское удостоверение категории «В», «В1», «М», состоят на диспансерном учете у психиатра в связи с психическими и поведенческими расстройствами. Данное обстоятельство создает угрозу для безопасности участников дорожного движения и является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Прокуратура района направила в суд административные исковые заявления о прекращении действия права двух местных жителей на управление транспортными средствами и прекращении действия их водительских удостоверений до выздоровления и снятия диагнозов.

Суд удовлетворил иски прокурора.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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