Решено официально. Курортный сезон в России стартует с 1 июля

Ростуризм и главы регионов должны оперативно проработать оставшиеся на сегодняшний день вопросы, которые касаются организации курортного сезона. Об этом заявил в понедельник Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Поручаю Ростуризму совместно с главами субъектов РФ оперативно проработать все оставшиеся вопросы по проведению курортного сезона и оказать содействие в организации приема гостей, — заявил Премьер.

Он напомнил, что с 1 июня во многих регионах возобновили работу санатории с медицинской лицензией. Также разработан план выхода отрасли из режима карантинных ограничений, утверждены рекомендации по профилактике коронавируса в этой сфере и санитарные правила перевозок на различных видах транспорта, отметил глава Кабмина.

Выполнение этих требований будет тщательно контролироваться, — добавил он.

На очереди – открытие гостиниц. Сейчас отели заработали в 25 регионах. Еще в 40 регионах гостиницы заработают в ближайшие недели. Полноценно туристическая отрасль должна заработать с 1 июля.

Отдыхать россиянам этим летом по большей части придется внутри страны. Ранее Глава Правительства призвал воздержаться от зарубежных поездок из-за угрозы второй волны коронавируса.

Михаил Мишустин потребовал заняться системным развитием внутреннего туризма, в частности, решением проблем с сервисом и инфраструктурой. По его словам, туротрасль является не только одной из самых пострадавших из-за пандемии, но и одной из самых перспективных, «ее потенциал крайне высок и в текущих условиях приобретает стратегическое значение«.

Мы должны заняться системным развитием туристической отрасли, — отметил Премьер-министр. — Проблема — в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам. Мы будем преодолевать это барьер, активно поддерживая инвесторов отрасли.

Он добавил, что соответствующие меры включили в общенациональный план развития экономики. Среди таких мер: льготные условия возврата ранее выданных турфирмам кредитов и расширение господдержки внутренних и въездных туроператоров.

Кроме того, стало известно, что уже с июля Ростуризм, туроператоры, перевозчики — железнодорожные и авиакомпании — запустят новые внутренние маршруты. Это такие направлениям, как Калининградская область, Хакасия, Байкал, Горный Алтай.

И на этих направлениях, мы хотим, чтобы впервые появились чартеры, уже такая договоренность есть, — рассказал Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, появление новых маршрутов позволит удешевить поездки.

Вице-премьер подтвердил: полноценный старт работы туристической отрасли, курортного езона-2020 – с 1 июля.

С 1 июля мы планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль, уже для межрегиональных поездок, — ответил Дмитрий Чернышенко.

В качестве основных направлений для таких поездок он назвал, в частности, города Золотого кольца России. Вице-премьер также сообщил, что на среднего россиянина сейчас приходится 0,4 туристической поездки в год против пяти–семи поездок в развитых странах. Потенциал есть. Еще Правительство обещает поддержать семейный туризм. Для семей, отдыхающих с детьми, собираются ввести льготные тарифы.