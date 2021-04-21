Решено: отопительный сезон в Симферополе закончится в пятницу, 23 апреля

В соответствии с постановлением администрации Симферополя с 16:00 23 апреля 2021 года устанавливается окончание отопительного сезона 2020-2021 гг.
С учётом данного постановления столичной администрации, ГУП «Крымтеплокоммунэнерго», Симферопольской ТЭЦ АО «Крымтеплоэлектроцентраль», «Крымтеплоснабжение» и иным тепловырабатывающим предприятиям предписано завершить оказание услуг по теплоснабжению на территории города Симферополя.
Отопительный сезон в Крыму начался 27 октября 2020 года и продолжался… почти полгода.
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