Решил «подзаработать» — кража в Севастополе

В Севастополе за хищение пяти пар «умных» часов 42-летнему горожанину грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Перед самым закрытием торгового центра мужчина спрятался возле витрины с наручными часами, а когда в зале погас свет, он снял стеклянную крышку витрины, тайком похитил пять пар наручных часов и скрылся. Украденные устройства злоумышленник сбыл случайным знакомым, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».