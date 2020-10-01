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В Симферополе задержали подозреваемых в грабеже
Фото: МВД

Решил «подзаработать» — кража в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 20:03 01.10.2020

В Севастополе за хищение пяти пар «умных» часов 42-летнему горожанину грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Перед самым закрытием торгового центра мужчина спрятался возле витрины с наручными часами, а когда в зале погас свет, он снял стеклянную крышку витрины, тайком похитил пять пар наручных часов и скрылся. Украденные устройства злоумышленник сбыл случайным знакомым, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Решил "подзаработать" - кража в Севастополе

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