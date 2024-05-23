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Решил полюбоваться симферопольским закатам и… сорвался со скалы. На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

Решил полюбоваться симферопольским закатам и… сорвался со скалы. На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:49 23.05.2024

Спасатели Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, упавшему со смотровой площадки Битакских скал.

По информации чрезвычайного ведомства, вызов поступил вечером (в 19:57) 21 мая. Мужчина по неосторожности упал со скалы высотой около 6 метров и повредил ногу

Спасатели в пешем порядке спустились по сложному скальному рельефу к пострадавшему, совместно с медработниками оказали ему первую помощь посредством наложения воротника Шанца и шины на травмированную конечность. После этого с использованием спинального щита и жестких носилок эвакуировали мужчину из труднодоступного места и передали в карету «Скорой помощи», — сообщили подробности в МЧС РК.

Решил полюбоваться симферопольским закатам и… сорвался со скалы. На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

 

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