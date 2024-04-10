Республика Крым готовится к региональному чемпионату «Абилимпикс»

В соревнованиях примут участие люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

В Республике Крым ведется подготовка к Крымскому чемпионату «Абилимпикс» — региональному этапу Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Организационным комитетом по подготовке и проведению Крымского чемпионата «Абилимпикс» утверждены Положение об организации и проведении Крымского чемпионата «Абилимпикс», площадки проведения чемпионата, конкурсные задания. Оргкомитет возглавляет заместитель председателя Совета министров — министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская. Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступили Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым и Региональный Центр развития движения «Абилимпикс» в Республике Крым при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей», — сообщили в республиканском министерстве образования.

Крымский чемпионат «Абилимпикс» пройдет с 17 по 19 апреля в г. Симферополе на распределенных площадках в колледжах, техникумах под девизом «Мечтай! Действуй! Побеждай!». В соревнованиях примут участие люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе 30 школьников от 14 лет, 70 студентов и 15 специалистов.