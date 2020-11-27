Республика Крым и концерн «Уралвагонзавод» подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве Республики Крым и АО «Концерн «Уралвагонзавод». Аксёнов поблагодарил генерального директора УВЗ Александра Потапова за системную работу, связанную с загрузкой крымских предприятий, и сотрудничество в сфере поставки техники на территорию Республики Крым.

В Крыму уже давно совместно с «Уралвагонзаводом» реализуется ряд проектов. Большинство из них связанно с оборонно-промышленным комплексом, — сказал Глава РК.

В частности, Евпатория в 2021 году получит 27 новых трамваев.

Для Евпатории трамваи – это визитная карточка. Сейчас в рамках Федеральной целевой программы идет реконструкция железнодорожных трамвайных путей. Уверен, что благодаря нашей с вами работе мы получим дополнительную перспективу взаимодействия, что придаст новый импульс развитию Республики, — подчеркнул Глава Крыма.



Сергей Аксёнов сообщил, что предприятие будет реализовывать свои рекреационные мощности на территории Республики Крым.

Порядка 60 тысяч сотрудников предприятия получат возможность оздоравливаться на территории региона. Для Крыма это новые рабочие места, инвестиции в нашу экономику, — добавил Глава РК.

В свою очередь, по словам Александра Потапова, «Уралвагонзавод» обеспечит на долгие годы вперед заказами крымские предприятия ОПК.

Нас действительно уже долгое время объединяет плодотворная, взаимовыгодная работа. Что касается наших предприятий – мы обеспечим заказами ряд предприятий Республики Крым и в рамках выполнения гособоронзаказа, и по гражданской продукции. Эта тема для нас очень важная, стратегическая. У нас уже есть ряд контрактов, сейчас мы переходим на контракты жизненного цикла, поэтому каждая поставка означает не сиюминутное решение, а задел на десятки лет вперед, – сказал Александр Потапов.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.