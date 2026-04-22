Республика Крым и Ростовская область намерены сотрудничать в сфере туризма
фото: Эрик Романенко/ТАСС и пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Россия 11:30 22.04.2026

Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий и министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов поставили подписи под соглашением о сотрудничестве регионов в сфере туризма. Подписание состоялось в пресс-центре регионального отделения ТАСС в рамках проведения в области Дней крымского гостеприимства, организованных Министерством курортов и туризма Крыма, исходя из целей национального проекта «Туризм и гостеприимство» и Года крымского гостеприимства, объявленного в республике в течение 2026 года.

Регионы договорились совместно создавать условия для активного использования природного и культурного потенциала Республики Крым и Ростовской области, содействовать установлению и расширению деловых контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства, развитию традиционных и открытию новых туристских маршрутов, а также всех видов туризма, в том числе оздоровительного, сельского, событийного, экологического, активного и др.

Отмечая важность межрегионального сотрудничества между Республикой Крым и Ростовской областью, Сергей Ганзий отметил, что развитие туризма между регионами будет способствовать росту двусторонних туристических потоков, активизации экономических и инвестиционных связей.

Ростов-на-Дону  исторически является важнейшим транспортным узлом для Юга России, крупным научным, промышленным и культурным центром. При этом Ростовская область – уникальный регион с самобытной казачьей культурой, бережно сохраненной для новых поколений – Вольный Дон, воспетый Шолоховым. У донской культуры не только славное прошлое, но и не менее яркое настоящее, интересное туристам. Сотрудничество Республики Крым и Ростовской области имеет значительный потенциал для развития, учитывая их географическую близость и взаимодополняемость туристических ресурсов. Сотрудничество в сфере туризма может быть реализовано через совместные проекты, например, маршруты для автотуристов, гастро и агропромышленный туризм, через совместное активное информационное продвижение. Это позволит не только увеличить двусторонние туристические потоки, но и повысить вовлеченность бизнеса в совместные проекты и инвестиционную привлекательность обоих регионов,  — отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

Подчёркивая важность взаимодействия Республики Крым и Ростовской области, Павел Павлов отметил, что совместные туристические проекты позволят изменить восприятие Ростовской области как исключительно транзитного пункта и раскрыть её потенциал полноценной туристической дестинации. Такие инициативы станут катализатором развития малого и среднего бизнеса вдоль трассы М4 «Дон» и позволят существенно улучшить инфраструктуру вдоль ключевых автомобильных маршрутов.

Часто Ростовскую область воспринимают лишь как транзитный пункт по пути в Крым из центральной России. Но это глубокое заблуждение: наш регион – полноценная точка притяжения с богатой историей, самобытной культурой и уникальными природными ландшафтами. Трасса М4 «Дон» – не просто дорога к морю. По пути автотурист может познакомиться с казачьими станицами, посетить этнографические комплексы, попробовать донские деликатесы, увидеть живописные берега Дона и Азовского моря. В рамках подписанного соглашения с Республикой Крым мы планируем реализовать ряд совместных туристических проектов. Особое внимание уделим информационному обмену: это позволит жителям Ростовской области больше узнать о туристических возможностях Крыма и рассматривать его в качестве привлекательного направления для путешествий, а крымчанам – открыть для себя самобытную культуру и достопримечательности Донского края, – отметил министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

