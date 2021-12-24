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Фото: StockSnap, pixabay.com

Республика Крым не планирует вводить курортный сбор

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 20:15 24.12.2021

Министерством курортов и туризма Республики Крым подготовлен законопроект о признании утратившим силу Закон РК от 30 ноября 2017 года № 435-ЗРК/2017 «О введении курортного сбора». Согласно действующему республиканскому Закону, взимание курортного сбора по заявкам муниципальных образований планировалось в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии. На сегодняшний день, решениями сессий городских советов указанных муниципальных образований приняты решения о выходе из эксперимента, другие регионы заявки на включение в состав эксперимента не подавали. Об этом сообщила заместитель министра курортов и туризма РК Юлия Мартыненко на итоговом отчетном совещании Коллегии министерства и Общественного совета. Ранее, напомним, Республика Крым вошла в перечень субъектов РФ, на территориях которых будет взиматься курортный сбор в соответствии с Федеральным законом «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».

Учитывая значительное количество обращений представителей туристского бизнеса, проведён ряд совещаний с представителями турбизнеса и отраслевыми общественными организациями, экспертами отрасли, по итогам которых было выражено негативное отношение к введению курортного сбора на территории Крыма. Отмечались значительные репутационные риски, а также риски перераспределения турпотока в «теневой» сектор средств размещения, что ставит легальные средства размещения в неравные условия конкуренции, что в свою очередь не позволит в полной мере осуществить мероприятия по обеспечению поступления доходов от платы за пользование курортной инфраструктурой в регионах Крыма, — цитирует пресс-служба Министерства курортов и туризма РК Юлия Мартыненко. 

Кроме того, как отметила замминистра, прогнозируемые поступления курортного сбора в Крыму сопоставимы с расходами, которые дополнительно могут понести операторы курортного сбора в регионах Республики, участвующих в эксперименте. По ее словам, в настоящее время Республикой с целью пополнения бюджетов всех уровней, в первую очередь, отрабатывается механизм по легализации малых средств размещения.

До начала взимания курортного сбора, как минимум, необходимо провести ряд мероприятий, в том числе отработать механизм по легализации деятельности физических лиц, осуществляющих оказание услуг временного размещения, обеспечение временного проживания, сдачу жилых и нежилых помещений внаем в курортных регионах Республики Крым, — говорит Юлия Мартыненко.

Республика Крым не планирует вводить курортный сбор

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