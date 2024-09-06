Республика Крым — победитель VIII Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования

Очень гордимся, что впервые, подав 2 заявки для участия во Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования, по итогам общего голосования оба проекта от республики стали лучшими, получив призовые места в номинации «Проект школьного инициативного бюджетирования.

Как рассказала вице-премьер, республика заняла 1 место с проектом «Школьный Универсальный Медиацентр «ШУМ»», инициированным школьниками Окуневской средней школы им. Дьяченко Ф. С. Черноморского района, и 3 место с проектом «Прикосновение к подвигу», инициированным школьниками Куйбышевской средней общеобразовательной школы имени Хрусталёва Н. Т. Бахчисарайского района.Для участия в конкурсе поступило 1117 заявок из 52 субъектов федерации. По итогам общего голосования 87 проектов по шести номинациям, набравших наибольшее количество голосов, прошли во второй тур. Победителями конкурса стали 18 проектов инициативного бюджетирования, в том числе 2 проекта от Республики Крым.

Зампред прокомментировала, что это стало возможным благодаря запуску в регионе в 2023 году школьного инициативного бюджетирования (реализовано 197 проектов, в том числе проекты от школьников с. Окуневка и пгт Куйбышево).

Крым всегда уделял большое внимание взращиванию одаренной и активной молодежи. На протяжении последних лет мы внимательно следили за опытом субъектов федерации, изучали особенности и эффекты данного механизма на образовательную сферу и сферу бюджетной грамотности. Вооружившись накопленными знаниями и следуя нашим принципам, мы запустили процесс ШкИБ в прошлом году, — прокомментировала Ирина Кивико.

Проекты ШкИБ «Школьный Универсальный Медиацентр «ШУМ»» и «Прикосновение к подвигу» – это серьезная командная работа, в которой, благодаря инициативе самих школьников, непосредственное участие принимали Минфин Крыма, администрации Черноморского и Бахчисарайского районов и Центр изучения гражданских инициатив КИПУ имени Февзи Якубова.

Вице-премьер анонсировала, что награждение победителей Всероссийского конкурса состоится 26 сентября в Москве в рамках Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию. За 1 место Окуневская средняя школа им. Дьяченко Ф. С. получит денежный сертификат на сумму 150 тыс. руб., а Куйбышевская средняя общеобразовательная школа имени Хрусталёва Н. Т. – 50 тыс. руб.

ШкИБ позволит укрепить школьные сообщества, поможет понять учащимся формирование бюджета и научит навыкам командной работы и публичного выступления. Кроме того, я уверена, что у самих школьников есть много свежих, интересных идей, которые сделают их школу еще лучше, комфортнее и удобнее. А премии, полученные нашими ребятами за победу в конкурсе, уже в ближайшем будущем пойдут на реализацию новых креативных проектов, — подытожила Ирина Кивико.

Подробности о результатах VIII Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования здесь.

Справка: Конкурс проводится НИФИ Минфина России совместно с партнерами – Минфином России и Альфа-Банком, а также при поддержке Благотворительного фонда Сбера «Вклад в будущее».

Конкурс стартовал 15 апреля на портале «Мои финансы».

Всего за проекты участников конкурса было подано 266 109 голосов.

Конкурс проводился по 6-ти номинациям: «Общественное партнерство», «Самый оригинальный проект», «Проект школьного инициативного бюджетирования», «Проект молодежного инициативного бюджетирования», «Экологические проекты школьного инициативного бюджетирования», «Вклад проекта школьного инициативного бюджетирования в финансовую культуру граждан».

По информации пресс-службы Министерства финансов РК