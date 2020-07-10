Республика Крым поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов с 61 на 43 место

В настоящее время Совмином РК заключено 183 инвестсоглашения.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Республика поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов с 61 на 43 место

Состоялось заседание Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) под руководством нашего Президента Владимира Владимировича Путина. В ходе заседания руководитель АСИ Светлана Витальевна Чупшева отметила, что Республика Крым поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, который готовит Агентство, сразу на 18 позиций – с 61 на 43 место. Считаю, что это результат последовательной и системной работы органов власти республики в сфере инвестиционной политики. В частности, принят инвестиционный закон, который определил Корпорацию развития Крыма как спецорганизацию по работе с инвесторами. Это одна из ключевых мер, — сообщил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов добавил,что по данным министерства экономического развития РК, в настоящее время Советом министров заключено 183 инвестиционных соглашения на общую сумму 156,2 млрд рублей. По итогам реализации этих соглашений будет создано 13,3 тысячи рабочих мест. Наиболее востребованы у инвесторов такие отрасли экономики, как сельское хозяйство, строительство, курорты и туризм, транспорт, логистика и промышленность

Фото и материалы: Управление информации и пресс-службы Главы РК.