Республика Крым поднялась с 84-го на 5-е место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата

По информации Министерства экономического развития, Республика Крым, занимавшая в 2016 году только 84 место из 85 в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, в 2024 году заняла 5 место, повысив свой результат на 9,5 баллов (рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне).

Глава Комитета по промышленности, торговле и предпринимательству Оксана Доброрез назвала свободную экономическую зону одним из наиболее эффективных инструментов привлечения инвестиций в экономику региона и устойчивого социально-экономического развития Крыма.

Для участников СЭЗ предусмотрены следующие налоговые преференции: на 10 лет нулевая ставка налога на прибыль; освобождение от уплаты налога на имущество организаций на 10 лет; освобождение от уплаты земельного налога на 3 года. Также участники СЭЗ имеют возможность получить в аренду без проведения торгов земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и необходимые для реализации инвестиционного проекта.

Отмечалось, что на сегодняшний день зарегистрировано 1167 участников свободной экономической зоны, которыми реализуется более 1276 инвестиционных проектов на территории республики. Почти 18% инвестиционных проектов реализуется в сфере промышленности. Минимальный объем инвестиций по их проектам составил порядка 248 млрд рублей. Из них более 180 млрд рублей – это капитальные вложения.

В РК также обсуждается проект субъектового закона «О развитии и поддержке семейных предприятий в Республике Крым».

Целью законопроекта, по словам Оксаны Доброрез, является создание необходимой законодательной базы для развития семейного предпринимательства как важнейшей формы малого бизнеса и частного предпринимательства, усиление правовых гарантий для семейного бизнеса.

Семейное предпринимательство представляет собой уникальное социальное и экономическое явление, позволяющее создавать долгосрочный бизнес и являющееся одной из самых устойчивых форм проявления деловой активности. Оно дает возможность заниматься всей семьей одним делом, вовлекать в него молодежь, приучая к труду с раннего детства, формирует отношения наставничества, преемственности поколений, создает предпринимательские династии, укрепляет общественные устои и традиции. Семейные предприятия прямо заинтересованы не только в экономическом и социально-культурном развитии региона, с которым связывают свое будущее, но и являются точками долгосрочного роста экономики, — сказала парламентарий.

Говоря о планах Комитета на текущий год, Оксана Доброрез отметила среди основных задач посещение ряда промышленных предприятий. По её словам, общение непосредственно с руководителями приносит положительный результат, поскольку в этом случае депутаты могут напрямую узнать о проблемных вопросах и оперативно приступить к решению.

источник: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

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