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Республика Крым: последствия неосвоения земельных участков собственниками
фото: пресс-служба Правительства Республики Крым

Республика Крым: последствия неосвоения земельных участков собственниками

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:41 27.02.2025

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина рассказала о последствиях неосвоения, вступающих в силу с 1 марта 2025 года, собственниками земельных участков.

В 2024 году был принят Федеральный закон № 307-ФЗ, предусматривающий трехлетний период для освоения участка со дня приобретения прав на него. Перечень мероприятий, указывающий на освоение участка, устанавливается Правительством России. Он достаточно прост и включает в себя уборку излишних травы и растительности, недопущение захламления территории и хранения на ней отходов жизнедеятельности, а также обязательную обработку земли. В целом, ничего нового, просто Федеральный закон привел правовую базу в соответствие с общим пониманием целевого использования земли и обозначил сроки его реализации, – разъяснила вице-премьер.

1 марта 2025 года стартует трёхлетний период, в течение которого необходимо будет освоить земельный участок. Однако административные меры в отношении нарушителей будут применяться не раньше 1 марта 2028 года, даже если на данный момент гражданин владеет землёй более трёх лет.

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Практика штрафования собственников участков за их неиспользование органами государственного земельного надзора существует, но перед уполномоченными органами не стоит задача целенаправленного изъятия земли за такие нарушения. Изъятие земельных участков станет крайней мерой и добросовестным землевладельцам не грозит. Государственная политика нацелена на профилактику нарушений и побуждение к действиям по освоению земли, а не на применение карательных мер.

Однако если собственник участка будет игнорировать требования законодательства о целевом использовании участка, не исполнять предписания об устранении нарушений, компетенция органов местного самоуправления позволит им принимать решения об изъятии земли.

источник: пресс-служба Правительства Республики Крым 

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