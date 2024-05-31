Республика Крым примет на отдых тысячу детей из Белгородской области

Глава Республики Крым сообщил, что этим летом в республике отдохнет тысяча детей из Белгородской области. Как уточнил Сергей Аксёнов, на размещение ребят будет выделено 36 млн рублей из республиканского бюджета.
Продолжаем помогать нашим братским регионам. Планируется, что 500 детей приедут в июне и еще 500 – в августе. Сделаем все необходимое, чтобы лето для ребят прошло с пользой, было насыщено новыми впечатлениями и приятными эмоциями, – цитирует пресс-служба Главу республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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С тегами: Крым и Россия