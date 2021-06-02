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Республика Крым принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
Фото: КРРК

Республика Крым принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:29 02.06.2021

В Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Выставочный стенд Крыма оформлен в характерном для региона дизайнерском стиле — современные лаконичные решения гармонично соединяются с исторической архитектурой Тавриды. Благодаря ярким деталям и формам стенд станет отличной фотозоной для гостей и участников форума. Об этом рассказали в Корпорации развития Республики Крым (КРРК).

Объединяющая тема крымской экспозиции – 7 лет со Дня воссоединения Крыма с Россией. В интерактивном формате посетители бизнес-мероприятия смогут ознакомиться с реализованными на территории республики инвестиционными и масштабными инфраструктурными проектами. В режиме нон-стоп на демонстрационных экранах будут транслироваться видеоролики – презентации отраслей экономики и крупных крымских предприятий. Потенциальным инвесторам будет доступна информация о потенциальных инвестиционных площадках, действующих мерах поддержки бизнеса, льготах свободной экономической зоны, — рассказали в КРРК.

Задать интересующий вопрос можно к консультантам региона, в их роли выступят руководители региональных министерств и ведомств, менеджеры КРРК. Кроме того, крымский стенд порадует своих гостей дегустацией крымских продуктов.

Форум продлится со 2 по 5 июня. По мнению спикера Госсовета РК Владимира Константинова, участие крымской делегации в работе ПМЭФ имеет большое значение для развития региона

Глава Госсовета Республики Крым принял участие в открытии форума. Он, в частности, сказал:

Сам формат общения на форуме уникальный, имеет мировую ценность, вызывает колоссальный интерес у инвесторов. В Форуме участвуют представители многих стран мира — самая большая делегация из США. Безусловно, ситуация в мировой экономике особенная. Всех беспокоит, как будет выглядеть постковидный мир. Куда двигаться мировой экономике и какое место в ней занимает Россия. Участие Крыма в работе Форума имеет большое значение для республики. Мы не первый раз представлены на этой площадке, группа инвесторов уже успешно реализовала свои проекты в Крыму, что является положительным стимулом для будущих инвестиций.

Известно, что в рамках ПМЭФ планируется подписание соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым в туристической, строительной и других сферах. В частности, создание туристско-рекреационного кластера «Черноморский» с рядом проектов по строительству коттеджных поселков, гостинично-ресторанного комплекса, развлекательного парка и других объектов. В сфере туризма будет подписано соглашение о строительстве курортного комплекса и создании первого тематического парка развлечений с курортно-гостиничным комплексом. Кроме того, предполагается строительство двух жилищных комплексов.

Республика Крым принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме

Республика Крым принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме

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