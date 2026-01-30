Республика Крым сохранила место в пятерке лидеров Национального туристического рейтинга

Прямо сейчас:
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:46 30.01.2026

По итогам 2025 года Республика Крым вошла в первую пятерку лидеров Национального туристического рейтинга. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Согласно результатам исследования, проведенного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России», республика сохранила пятое место после Москвы, Московской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

В числе основных критериев оценки – объем туристического потока, уровень развития гостиничной инфраструктуры, доходность сферы гостеприимства, ее вклад в бюджет, уникальность и привлекательность региона, его продвижение в информационном пространстве и другие.

Сергей Аксёнов отметил, что турпоток в сравнении с 2024 годом увеличился, Крым вошел в тройку лидеров по числу номеров в коллективных средствах размещения и доходам санаторно-курортных организаций.

Все эти успехи – результат большой совместной работы Министерства курортов и туризма РК и туристического бизнеса, а также системного подхода к развитию отрасли. Будем продолжать двигаться к стратегической цели – превращению нашего региона в круглогодичный курорт мирового уровня, – заключил Глава Крыма.

СПРАВКА. Ежегодный Национальный туристический рейтинг посвящен развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности и потенциалу российских регионов, их популярности среди отечественных и иностранных туристов. По итогам 2024 года Республика Крым входила в пятерку лидеров рейтинга наряду с Москвой, Московской областью, Краснодарским краем и Санкт-Петербургом.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

