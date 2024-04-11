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Республика уже во второй раз встречает Всероссийскую ярмарку трудоустройства

Республика Крым уже во второй раз встречает Всероссийскую ярмарку трудоустройства

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:21 11.04.2024

Масштабное мероприятие, объединяющее всю страну, проводится в два этапа: региональный и федеральный. Региональный этап в Республике Крым проходит 11 и 12 апреля, а федеральный этап состоится 28 июня.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» объединяет соискателей и работодателей, осуществляющих свою деятельность в наиболее востребованных на полуострове отраслях экономики: здравоохранение и строительство, сервис и гостеприимство, сельское хозяйство и образование. Основная цель ярмарки – не только оперативное решение вопроса кадрового дефицита, быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. На площадках ярмарки наряду с вакансиями представлены все актуальные возможности современной службы занятости.

Республика Крым уже во второй раз встречает Всероссийскую ярмарку трудоустройства Республика Крым уже во второй раз встречает Всероссийскую ярмарку трудоустройства Республика Крым уже во второй раз встречает Всероссийскую ярмарку трудоустройства Республика Крым уже во второй раз встречает Всероссийскую ярмарку трудоустройства

Особое внимание в рамках ярмарки уделяется подрастающему поколению. Для школьной молодежи проходит Фестиваль профессий, финалом которого стал Республиканским конкурс агитбригад «Сделать выбор необходимо: работать на благо любимого Крыма». 11 апреля на базе Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского лучшие команды агитбригад из числа учащихся общеобразовательных учреждений республики презентовали наиболее востребованные в республике специальности и профессии. Также для студенческой молодежи были организованы площадки, на которых были представлены специальности и профессии для сезонного трудоустройства. Студенты могут выбрать профессии вожатого, строителя, официанта, бармена, повара, горничной, младшей медицинской сестры и, пройдя бесплатно профессиональную подготовку, в последующем работать и получать свой первый трудовой стаж. С этой целью работает Крымское региональное отделение Российских студенческих отрядов. Более трех тысяч молодых людей в этом году планируют работать в студенческих отрядах Республики Крым в детских лагерях, на стройках, в ведущих отелях, на уборке урожая, проводниками пассажирских вагонов, младшим медицинским персоналом и т.д.

Всероссийская ярмарка трудоустройства и ее проведение в Крыму позволяет все больше охватить и привлечь молодежь в трудовую деятельность. Если в 2023 году в рядах студенческих отрядов работали полторы тысячи человек, то в этом году мы планируем увеличение студотрядовцев вдвое. Этому способствуют тематические площадки ярмарок вакансий и трудоустройства с интерактивным содержанием. Считаем очень правильным возрождение конкурса агитбригад. Это позволит школьникам глубже и интереснее познакомиться с интересными профессиями и сделать свой профессиональный выбор, — отмечает Владимир Кайданский, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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