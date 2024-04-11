Республика Крым уже во второй раз встречает Всероссийскую ярмарку трудоустройства

Масштабное мероприятие, объединяющее всю страну, проводится в два этапа: региональный и федеральный. Региональный этап в Республике Крым проходит 11 и 12 апреля, а федеральный этап состоится 28 июня.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» объединяет соискателей и работодателей, осуществляющих свою деятельность в наиболее востребованных на полуострове отраслях экономики: здравоохранение и строительство, сервис и гостеприимство, сельское хозяйство и образование. Основная цель ярмарки – не только оперативное решение вопроса кадрового дефицита, быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. На площадках ярмарки наряду с вакансиями представлены все актуальные возможности современной службы занятости.

Особое внимание в рамках ярмарки уделяется подрастающему поколению. Для школьной молодежи проходит Фестиваль профессий, финалом которого стал Республиканским конкурс агитбригад «Сделать выбор необходимо: работать на благо любимого Крыма». 11 апреля на базе Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского лучшие команды агитбригад из числа учащихся общеобразовательных учреждений республики презентовали наиболее востребованные в республике специальности и профессии. Также для студенческой молодежи были организованы площадки, на которых были представлены специальности и профессии для сезонного трудоустройства. Студенты могут выбрать профессии вожатого, строителя, официанта, бармена, повара, горничной, младшей медицинской сестры и, пройдя бесплатно профессиональную подготовку, в последующем работать и получать свой первый трудовой стаж. С этой целью работает Крымское региональное отделение Российских студенческих отрядов. Более трех тысяч молодых людей в этом году планируют работать в студенческих отрядах Республики Крым в детских лагерях, на стройках, в ведущих отелях, на уборке урожая, проводниками пассажирских вагонов, младшим медицинским персоналом и т.д.

Всероссийская ярмарка трудоустройства и ее проведение в Крыму позволяет все больше охватить и привлечь молодежь в трудовую деятельность. Если в 2023 году в рядах студенческих отрядов работали полторы тысячи человек, то в этом году мы планируем увеличение студотрядовцев вдвое. Этому способствуют тематические площадки ярмарок вакансий и трудоустройства с интерактивным содержанием. Считаем очень правильным возрождение конкурса агитбригад. Это позволит школьникам глубже и интереснее познакомиться с интересными профессиями и сделать свой профессиональный выбор, — отмечает Владимир Кайданский, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»