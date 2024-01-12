Республика Крым — в топ-20 регионов по лучшим практикам на площадке «Смартека»

Что такое «Смартека»? Это сервис по поиску лучших практик в различных отраслях для решения социально-экономических задач. «Смартека» предназначена для лидеров изменений: глав регионов, управленческих команд и всех неравнодушных людей, которые меняют жизнь вокруг себя к лучшему. Тиражирование практик, размещенных на этой площадке, не только объединяет регионы страны, но и создает общее информационное поле, позволяет находить оптимальные пути решения социально-экономических проблем.

По итогам 2023 года Республика Крым вошла в топ 20 регионов по количеству публикаций о своих реализованных лучших практиках на «Смартеке». На площадке «Смартека» собрано более 1,5 тыс. одобренных экспертами практик в самых разных областях экономической и социальной жизни.

В 2023 году в регионе внедрялось 36 практик «Смартеки», которые связаны с развитием бизнеса, образования, туризма, культуры, здравоохранения, создания комфортной среды и социальной поддержки. Из них завершены и показывают социально-экономические эффекты 17.

Такой опыт позволяет, не теряя времени, использовать передовые практики в различных сферах и направлениях Республики Крым. Я уверен, это поможет нам в улучшении качества жизни региона в целом, — отметила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

Также за прошедший год Республика Крым опубликовала 8 практик на площадке «Смартека». Например, практика «Формирование Реестра инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов и привлечения инвестиций» с сентября 2023 года уже внедряется в Ставропольском крае и с ноября в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра.

Республика Крым относится к наиболее активным регионам, перенимающим опыт коллег за все время работы «Смартеки» и занимает 9 место в топе по внедрению решений других регионов.

Наша главная задача не останавливаться на достигнутом и продолжать работу в этом направлении, — отметила вице-премьер.