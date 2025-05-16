Республика Крыма — серебряный призёр номинации «ПРОРЫВ ГОДА»

Республика Крым стала серебряным призером в номинации «ПРОРЫВ ГОДА» за реализацию проекта «Формирование цифровой вертикали строительной отрасли Республики Крым (ИСУП)». В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов III Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город».
В этом году заявки на участие в премии подали более 500 участников из 57 регионов России.
Ключевым звеном цифровой вертикали строительной отрасли является Информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП), разработанная ФАУ «РосКапСтрой». На сегодняшний день в ИСУП Республики Крым внесено более 500 объектов строительства и реконструкции, включая завершенные.
Формирование цифровой вертикали строительства направлено на бесшовную передачу документации между ведомствами – участниками строительного процесса в электронном виде без дублирования на бумаге, обеспечение прозрачности реализации процессов строительного цикла, сокращение бюрократических издержек при реализации проектов, что в свою очередь напрямую способствует сокращению инвестиционно-строительного цикла.
источник: по информации пресс-службы Минстроя РК
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