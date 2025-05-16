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Республика Крыма - серебряный призёр номинации "ПРОРЫВ ГОДА"
фото: пресс-служба Минстроя РК

Республика Крыма — серебряный призёр номинации «ПРОРЫВ ГОДА»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:51 16.05.2025

Республика Крым стала серебряным призером в номинации «ПРОРЫВ ГОДА» за реализацию проекта «Формирование цифровой вертикали строительной отрасли Республики Крым (ИСУП)». В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов III Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город».

В этом году заявки на участие в премии подали более 500 участников из 57 регионов России.

Ключевым звеном цифровой вертикали строительной отрасли является Информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП), разработанная ФАУ «РосКапСтрой». На сегодняшний день в ИСУП Республики Крым внесено более 500 объектов  строительства и реконструкции, включая завершенные.

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Формирование цифровой вертикали строительства направлено на бесшовную передачу документации между ведомствами – участниками строительного процесса в электронном виде без дублирования на бумаге, обеспечение прозрачности реализации процессов строительного цикла, сокращение бюрократических издержек при реализации проектов, что в свою очередь напрямую способствует сокращению инвестиционно-строительного цикла.

источник: по информации пресс-службы Минстроя РК

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